Première: Netanyahou présente (et remercie) son équipe de protection rapprochée

(Vidéo) Juste avant les fête de Pessah, Binyamin Netanyahou a publié sur sa page Facebook un mot de remerciements à son équipe de protection rapprochée assortie d’une vidéo de ces hommes de chocs du Shabak. « Merci aux hommes de la protection des personnalités pour leur dévouement et leur travail difficile. Vous êtes les meilleurs au monde », a écrit le Premier ministre israélien dans son message. Une occasion rare de voir ces hommes en action et à visage découvert. Des images évidemment autorisées et visées par les services de sécurité israéliens.