Préparation de la réunion Trump Abbas

Le quotidien palestinien Al-Qods a annoncé qu’une délégation palestinienne dirigée par Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l’OLP, et Majid Faraj, chef des renseignements généraux palestiniens sont actuellement aux États-Unis jusqu’au 29 avril pour rencontrer le conseiller du Président américain pour les négociations internationales, Jason Greenblatt et son équipe, afin de préparer la visite, et présenter des sujets qui seront abordés lors de la réunion.