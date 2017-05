Le président américain autorise une nouvelle ingérence dans le conflit syrien

Le président Trump issue ce soir un ordre présidentiel qui permet au Pentagone de fournir des armes et du matériel militaire aux forces kurdes qui combattent principalement sur le front de A-Raqa contre les forces de l’EI. Cette ingérence éveille la colère non seulement de la Syrie et de l’EI, mais aussi et surtout celle de la Turquie, qui s’oppose à l’armement des forces kurdes qui ont pour but ultime l’indépendance du Turkménistan de la Turquie et de la Syrie.