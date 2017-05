Le Président du CNES présentera le satellite Venµs chez IA Israël. Vidéo

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES

Le satellite Venµs sera présenté jeudi 25 mai chez IAI en Israël en présence de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, du Directeur général du ministère de la science et de la technologie israélien, et du Président d’IAI Yair Shamir. Venµs est la mission franco-israélienne dédiée au suivi fin et régulier de la végétation terrestre. Décollage prévu en 2017 depuis Kourou. Tous les 2 jours, pendant 2 ans et demi, le micro-satellite Venµs (Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite) fournira des images de plus de 100 sites distribués sur l’ensemble de notre planète : des forêts, cultures, espaces naturels protégés…

Les images acquises dans 12 bandes spectrales, par une caméra fournie par le CNES, seront à haute résolution spatiale (entre 5 et 10 m au sol) et temporelle (tous les 2 jours). Aucun capteur embarqué sur un satellite en orbite ne combine actuellement une telle fréquence de revisite et finesse spatiale pour le suivi de la végétation – en contrepartie, toute la planète ne peut être observée –.