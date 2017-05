Le président de la Knesset s’exprimera devant le parlement russe, 30 ans après sa libération des geôles soviétiques

Le président de la Knesset Youli Edelstein se rendra à la fin du mois prochain en visite officielle à Moscou et s’exprimera devant le parlement en hébreu et en russe. Ceci est la première visite officielle d’Edelstein en Russie et devrait avoir lieu symboliquement exactement 30 ans après sa libération des prisons soviétiques en Juillet 1987.