Président, ministres, députés: Combien gagnent-ils en Israël ?

Voici une publication dont se seraient bien passés les élus israéliens et qui suscite d’âpres débats chaque année à la Knesset, le parlement : le salaire mensuel perçu par les représentants du peuple est publié chaque année, la presse israélienne s’en est évidemment fait l’écho.

La démocratie israélienne a un coût. Elle est budgétée une fois l’an par les députés de la Knesset qui s’octroient quelques privilèges. Selon le classement international, les députés israéliens perçoivent des salaires plus élevés, relativement aux autres membres de parlements dans le monde. Fin 2016, ils devraient percevoir 41 000 shekels. (Voir Tableau évolutif depuis 2015 ci-dessus)

Dans le détail:

Le président Rivlin: 55 998 Sh

Le président de la Knesset, Youli Edelstein: 48 296 Sh

Le premier ministre, Binyamin Netanyahou: 47 096 Sh

Le chef de l’opposition, Herzog: 43 513 Sh

Chaque ministre: 42 301 Sh

Les président des commissions de la Knesset): 41 101 Sh

Chaque député: 40 000 Sh

Le coût du fonctionnement de la Knesset s’élèvera à 692,9 millions de shekels. Dans cette somme 143,2 millions sont consacrés aux députés dont 68 millions attribués aux salaires et 75 millions aux conditions et avantages de ces derniers. La somme dépensée pour les « retraités »* du parlement israélien et de leurs conjoints est de 72 millions de shekels.

Les petits plus des députés

Les députés perçoivent également la somme de 19 000 shekels, censée couvrir les frais de la location d’un cabinet parlementaire. Ceux qui vivent loin de la capitale recevront aussi un montant additionnel de 19 000 shekels par an. Tout membre obtiendra le remboursement des frais de téléphones 23 637 shekels (!), le remboursement aussi de la location d’un appartement à hauteur de 36 000 shekels. Un « Haver Knesset » voyagera gratuitement dans les transports publics et aura droit au remboursement intégral des frais d’examens médicaux annuels jusqu’à 914 shekels/mois. Ils jouissent en outre d’un bureau élégant de deux pièces avec toilettes et douche à la Knesset, ainsi que d’une voiture en leasing, deux assistants, de cotisations des pensions et retraites, d’indemnités de départ, de caisse d’épargne et de formations, de vols internationaux, de deux journaux au choix par jour, d’ordinateurs portables, tablettes, d’une télévision dans le bureau, d’un hébergement dans les hôtels à Jérusalem lundi et mardi et parfois le mercredi.

Présidence de l’Etat

Ce poste a été revu à la baisse par l’actuel titulaire (Reuven Rivlin) après les dépenses records de Shimon Peres. Il passera de 63,5 millions à 57,7. Un million de shekels est octroyé pour l’entretien des cabinets des anciens présidents et/ou de leurs veuves.

Gouvernement

Les membres du gouvernement se partagent la somme globale de 45,4 millions de shekels brut, frais des secrétaires, aides parlementaires et véhicules mis à leur disposition. Les cabinets ministériels quant à eux reviennent à 19,8 millions de shekels.