Le président ukrainien en visite en Israël : « Israël est notre allié stratégique »

Le président ukrainien Vladimir Groissman, a rencontré aujourd’hui le Premier ministre et le président israélien. Groissman a déclaré à Netanyahou qu’il souhaite aider au développement du tourisme israélien en Ukraine et que sur tous les points de vue, Israël est à ses yeux l’un des alliés de sa nation. Il faut remarquer que le tourisme religieux en Ukraine, ou sont enterrées les plus grandes figures du mouvement Hassidique, est une source de revenus inestimable pour l’Ukraine, pays en constante détresse économique.