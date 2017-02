Présidentielles françaises : Macron l’emporterait au second tour

Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle, avec 25,5% à 26%, devant Emmanuel Macron (22% à 23,5%) qui la battrait nettement au second tour, selon un sondage Elabe pour BFMTV et L’Express diffusé mercredi. François Fillon (Les Républicains) est à la troisième place (17% à 18%), devant le socialiste Benoît Hamon (15% à 15,5%) et le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (12% à 13%). Au second tour, Emmanuel Macron (En marche !) battrait Marine Le Pen (Front national) avec 63% des voix contre 37%. François Fillon la battrait avec 56% contre 44%.