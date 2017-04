Présidentielles : l’appel du Président du Crif aux Juifs de France

« Chaque Juif de France inscrit sur les listes électorales doit voter, car s’abstenir c’est faire le jeu de l’extrême droite et de l’extrême gauche », écrit dans un communiqué Francis Kalifat président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). « Mettre votre bulletin dans l’urne est la meilleure réponse pour s’opposer à leur intolérance et leur violence politique. Alors votez en votre âme et conscience pour le candidat de votre choix, mais votez contre ces extrêmes. L’avenir de la France et de sa communauté juive est entre vos mains »