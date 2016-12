Presse américaine : deux unes, deux conceptions du monde

La presse américaine a relayé abondamment le camouflet onusien imposé par Obama à l’Etat d’Israël. Pour les uns, Netanyahou et Trump s’opposent au reste du monde (CNN) et pour les autres, le président américain a tout simplement trahi son meilleur allié en l’abandonnant à la vindicte du Conseil de sécurité de l’ONU (New York Post).

De facto les medias américains s’interrogent sur la démarche de l’administration sortante qui signe là son plus mauvais coup fait à Israël depuis l’entrée en fonction de Barack Obama. « Est-ce, ce que l’on retiendra du 44 e président des Etats-Unis : L’abandon du seul allié fiable de l’Amérique et de la seule démocratie du Moyen Orient ? » s’interrogeait samedi soir Fox News ?