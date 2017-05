Le prix démographique des hostilités : la Syrie a perdu 25% de sa population depuis le début du conflit

Al-Jazeera publie aujourd’hui un rapport qui dévoile les répercutions brutales de la guerre civile qui frappe la Syrie depuis 2011. Plus de 500 000 morts, 8 millions de personnes déplacées, 5 millions d’expatriés, et une baisse totale de 20,4 millions d’habitants en 2011 à 15 millions en 2017, soit moins de six ans après le début du conflit.