Procès d’une gendarmette française djihadiste

Nice Matin rapporte le procès pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » au tribunal correctionnel de Paris d’une gendarmette islamiste.

Le couple formé par Ahlam El Haddad et Nassim Tache a lui été interpellé en mars 2014, alors que selon les enquêteurs ils s’apprêtaient à partir pour la Syrie – elle est sous contrôle judiciaire, lui, décrit comme un « leader » par un autre prévenu, est incarcéré. Ils se rencontrent via Facebook début 2013. La jeune fille est alors gendarme volontaire adjointe dans le Var, un contrat à durée déterminée réservé aux jeunes. Le mariage civil et religieux a lieu fin 2013.

Dans un SMS adressé à cette époque à Nassim Tache, Ahlam El Haddad s’interroge sur leur future vie en Syrie: « J’ai peur que labas (sic) pris par la ferveur de l’ambiance entre frères tu me négliges. » D’autres messages sont moins fleur bleue. « Faut tous qu’on fasse tous de l’oseille. Un paquet d’oseille negro (sic) » pour financer un départ, écrit-elle à Johan Juncaj. Ou: « Tu as dis a Nassim que je v mourir martyr avant lui ptdr (sic). »

Selon les enquêteurs, tous deux échafaudent des projets plus ou moins aboutis: trafic d’armes passant par l’Albanie, vol puis revente de stupéfiants saisis par la brigade d’Ahlam El Haddad, escroquerie aux organismes de crédit… La jeune femme emprunte 30.000 euros grâce à des documents falsifiés. Le couple joue aussi les agences matrimoniales. Ils persuadent une autre prévenue, Zohra Boulligh, d’épouser religieusement et via internet un djihadiste déjà en Syrie. Elle a depuis divorcé et contracté un autre mariage religieux, cette fois avec Ibrahim Boudina – ce membre présumé de la filière djihadiste de Cannes-Torcy attend son procès aux assises pour un projet d’attentat en France.