Proposé par le Grand rabbin de France, le projet d’un unique lieu de prières pour quatre confessions ! Par Bely

Il faut dire que le juif en question n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit du Grand Rabbin de France , Haïm Korsia soi-même ! Voilà un homme qui a su prendre ses responsabilités alors même que l’importance de sa fonction aurait pu au contraire être le pire des freins à toute velléité d’action œcuménique.

Après qu’il ait commencé à officier à Roissy en 1994, accidents, attentats multiples et catastrophes aériennes commencèrent à rayer un ciel qui, s’il n’a jamais été l’apanage unique des avions, leur était tout de même un élément incontournable !

Son projet a trouvé sa place à l’aéroport de Roissy, une naissance bien venue pour répondre à la demande religieuse de plusieurs centaines des 180 000 passagers qui transitent par CDG chaque jour mais aussi pour les 90 000 salariés de la plate-forme !

Il leur suffit de suivre une série de petits panneaux, lesquels montrent qui un bonhomme agenouillé, qui une croix, un croissant de lune et une étoile de David, pour se retrouver dans un lieu de prières pas comme les autres…

Pas question de faire du « syncrétisme »

Un lieu unique, mais des espaces modulables, pour « pousser les murs » en fonction de telle ou telle religion !

« Dans l’église-temple et la synagogue, quelques chaises, un autel et un pupitre. Côté mosquée, des tapis multicolores. Au milieu, un bureau partagé par quatre comparses : un pasteur, un diacre, un rabbin et un imam ».

Cette magnifique idée de créer un poste d’aumônier musulman, « avant même qu’il y en ait dans les armées » lui est venue après le drame de Charm El-Cheikh en 2004 et une première « prière commune » à la suite des attaques de janvier 2015.

« Un tel brassage, c’est mieux que les grands ports de l’Antiquité », s’enflamme le diacre Yves de Brunhoff. Mais les quatre hommes de Dieu se veulent clairs : pas question de faire du « syncrétisme », il s’agit de promouvoir « le dialogue, le partage, la fraternité », ont-ils déclaré d’une seule voix