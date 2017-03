Quand la Brigade juive menace l’Association France Palestine Solidarité…ce soir

C’est le 4 mars dernier que la Brigade juive a fait parvenir sur le site Facebook de l’AFPS, (Association France Palestine Solidarité), un message stipulant que si les actions de boycott anti israélien de l’AFPS ou de BDS (ce sont souvent les mêmes), ne cessent pas, la Brigade juive publiera ce soir, mercredi 8 mars, « les noms, adresses, numéros de téléphone des dirigeants et membres du conseil national de l’AFPS».

L’AFPS devra stipuler par communiqué sur son site, « l’arrêt des actions de boycott dans et devant les supermarchés ». A l’heure où nous publions cet article, (mercredi matin 8h00 heure d’Israël) l’AFPS n’a pas publié le moindre communiqué. Reste à savoir si la brigade juive mettra ce soir, sa menace à exécution, indiquant au passage qu’il ne s’agit que de « la première phase ».

Brigade Juive ?

La Brigade juive se définit comme « un collectif de militants aguerris et entraînés ayant pour vocation, la traque des antisémites de toute nature ». A leur actif, la mise au chômage de quelques excités appelant au meurtre de Juifs, le piratage de banque de données et compte mails d’associations appelant au boycott d’Israël. La brigade juive a également mis en exergue les liens existants entre le BDS et certaines actions terroristes, et infiltré des groupes d’extrémistes antisionistes (antisémites!?). Pour les militants de la brigade juive, « la peur doit changer de camp ».