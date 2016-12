Quand la police israélienne joue l’autruche

Gil (nom d’emprunt) est entré par erreur dans le village arabe de Qalandiya en Judée en raison d’une erreur de navigation. Il a été immédiatement attaqué en entrant dans le village par des hordes d’Arabes. Son sac a été volé et une grosse pierre a été jetée sur sa voiture. Il s’est échappé, mais la police israélienne refuse de reconnaître l’attaque comme étant de nature nationaliste – voire antisémite, et son appel contre cette décision a été rejeté cette semaine.

L’incident s’est produit vendredi avant le jour férié de Sukkot. Gil voyageait de son lieu de travail dans la région de Binyamin vers sa maison de Lod, lorsque son outil de navigation Waze l’a dirigé vers Qalandiya après avoir manqué le tournant de Jérusalem. Il s’est retrouvé coincé dans un embouteillage et entouré d’Arabes. L’un des Arabes se rendit compte qu’il était juif et essaya d’ouvrir la porte du véhicule pour le lyncher. Gil a sorti le couteau qu’il porte sur lui en cas d’autodéfense et a laissé son véhicule pour affronter l’attaquant. L’Arabe a couru autour de la voiture, a ouvert la porte arrière, attrapé un sac du siège arrière et s’est enfuit.

Un autre arabe a alors jeté une grosse pierre sur sa voiture alors qu’il essayait d’échapper à l’embouteillage. Il a réussi à s’enfuir et a appelé la police et était en contact avec eux et avec Tsahal jusqu’à ce qu’il atteigne Jérusalem en toute sécurité.

Gil peut avoir échappé à l’attaque, mais sa tentative de recevoir une indemnisation pour les dommages et son sac volé a été bloqué lorsque la police a décidé de classer l’incident comme criminel plutôt que de nature nationaliste. Il s’est tourné vers l’avocat Menashe Yaddo, un représentant de l’organisation juridique Honenu. M. Yaddo a interjeté en appel la décision auprès du policier responsable de l’affaire, mais l’appel a été rejeté au motif que le lancer de pierres et le vol étaient des infractions criminelles.

Yaddo a dit qu’il continuerait à faire appel de la décision. «Il s’agissait d’un incident nationaliste. Nous avons vu un certain nombre de vols à caractère nationaliste, y compris le meurtre et le vol d’Avi Ben-Zion. Il n’y a pas de logique à définir les lapidations comme criminelles.Les voleurs ne jettent pas de pierres. Chaque enfant dans la rue sait que lancer des pierres sur un juif qui est entouré par les Arabes est un acte nationaliste. La police, malheureusement, met sa tête dans le sable et refuse de voir en face la réalité quotidienne : les Juifs sont attaqués pour des raisons nationalistes. »