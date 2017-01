Quand le petit David israélien porte secours au Goliath Chinois. Par Bely

Voilà ce qui s’appelle réécrire l’histoire ! Et de la meilleure façon : Evincer la guerre, apporter la Paix, faire que le plus petit ne soit plus obligé d’abattre mais choisisse librement de s’associer au plus grand ! Seul regret : Qu’il ait fallu attendre que la Chine constate son incapacité à résoudre un effroyable problème de pollution et en appelle au savoir-faire israélien pour que naisse cette nouvelle et bénéfique association !

Petit rappel des faits : La protection de l’environnement se place progressivement au cœur des préoccupations de chacun. C’est en octobre 2015 qu’a débuté la construction d’un campus conjoint entre le Technion et l’Université de Shantou en Chine dénommée “ Guangdong Technion Israel Institute of Technology”.

Début 2017, après avoir planifié l’étude de différentes thématiques dont l’ingénierie dans les domaines de la chimie, de la santé et de l’environnement, les nouveaux associés en ont déduit que ce dernier thème pouvait avantageusement confirmer les premiers liens déjà tissés entre l’Université israélienne de Rehovot et le Département de génie civil et environnemental à l’Université chinoise de Shantou.

Bingo ! Il semblerait qu’Israël ait touché le gros lot ! Une manne sonnante et trébuchante budgétée par le gouvernement chinois, une fortune confiée, entre autres, au directeur de ladite université chinoise, le Pr. Jie Zhang, fort inquiet de la situation…

Mais qui espère bien, grâce à sa collaboration avec le Technion tirer le meilleur des 4,5 milliards de dollars bloqués pour réhabiliter l’environnement. Une somme énorme à la hauteur de la menace comme en témoigne la pollution de la rivière du Lijiang entièrement contaminée par des déchets domestiques, électroniques ou provenant des petites industries textiles de la région.

Un autre domaine de collaboration prévisible sera celui de la gestion de l’eau, question cruciale pour les deux partenaires. Le Dr Haihong Sung, membre de la faculté de Shantou, a expliqué que « le premier des objectifs est de se préparer pour 2050, date à laquelle la Chine comptera 1,4 milliards d’habitants, dont 80% vivront en ville. »

D’autres sujets tels que la pollution de l’air et l’absorption des métaux lourds et radioactifs sont également en cours d’étude. Reste à se féliciter de la vivacité d’esprit des chercheurs israéliens !

Voici donc un projet pharaonique qui prend corps et devenue réalité l’ambition d’étudier ces différentes thématiques, d’analyser la masse considérable de données fournie par la Chine qualifiée du « plus grand laboratoire au monde » par Pr. Ori Lahav, Directeur du « Technion Grand Water Research Institute » …