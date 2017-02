Quand les arabes évoquaient le Temple de Salomon

Asaf Abraham et Perez Reuven, archéologues à l’Université hébraïque de Jérusalem, ont découvert de nombreux documents et inscriptions en arabe, datant du 8ème s., où s’est forgée la foi musulmane, désignant tous le Dôme du Rocher comme le « Temple de Salomon ». Même les pièces de monnaie de cette époque, trouvées sur le Mont du Temple et ailleurs à Jérusalem, portent l’emblème du chandelier à sept branches (ou Ménorah) du Temple de Salomon.