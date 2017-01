Quand les descendants des nazis chantent la Hatikva devant les rescapés de la Shoah

Ils parcourent la planète et se produisent dans les établissements scolaires, les maisons de retraites pour rescapés de la Shoah et partout où ils peuvent véhiculer leurs messages. Le groupe « March of Life » est composé de descendants de nazis qui ont pris part au génocide des Juifs durant la seconde guerre mondiale.

La rencontre avec les rescapés se passe généralement en deux temps, d’abord chacun se jauge, les rescapés écoutent le message véhiculé par les descendants de leurs anciens bourreaux. L’un des participants a confié que les deux branches de sa famille étaient des ‘Nazis fervents’. il a ajouté : « L’un de mes grands-pères faisait partie du groupe qui a mis le feu à la synagogue de Darmstadt. J’ai été choqué en apprenant la vérité sur le passé de ma famille. Je défends Israël, j’aime Israël et je veux briser le silence de ma famille et dire que de telles choses ne doivent plus jamais se produire ».

Dans un second temps, le groupe se met à chanter, c’est là que les cœurs se dénouent. « C’est un moment très particulier qui fait remonter des souvenirs », raconte Olga, qui a assisté à une rencontre ce weekend près de Tel-Aviv. « D’abord j’étais en colère parce qu’il est toujours douloureux de se souvenir de certains passages de ma vie, puis j’ai écouté ce qu’ils avaient à nous dire et ils ont chanté et dansé devant nous…pour nous. Je sais qu’ils ne nous ont rien fait, ils ne sont pas responsables des agissements de leurs aïeux et ils font du mieux qu’ils peuvent pour diffuser leur message, alors au bout d’un certain temps, mon cœur s’est ouvert et leur venue m’a procuré un peu de réconfort ».