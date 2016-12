Quand ONU – UNESCO & toutim s’éveilleront ? Par Bely

Quand ONU – UNESCO & toutim sans oublier les médias choisiront enfin de devenir les justes pourfendeurs de l’idéologie terroriste, beaucoup plus dévastatrice et contagieuse que ne le sera jamais le pire des prétendus esprits expansionnistes attribué à Israël, son souffre-douleur préféré.

Si l’ONU – UNESCO & toutim sans oublier les médias se décidaient à dénoncer les crimes du terrorisme plutôt que calomnier Israël, les 14 pays qui ont voté la dernière résolution et celui qui s’est abstenu se porteraient sans doute beaucoup mieux !

Ce serait le signe d’une prise de conscience d’autant plus improbable que toutes ces institutions et pays (excepté le gouvernement américain représenté par Mr Obama qui ne cherche plus à nier l’origine de son prénom), se cachent soigneusement derrière leurs petits doigts pour ne pas voir une réalité qu’ils ne veulent ni ne peuvent affronter… Et préfèrent pour la mille et unième fois, haro sur le baudet, charger leur démocratique monture, croyant bien à tort échapper à toutes décapitations, crucifixions, immolations flamboyantes etc., etc., etc..

Ainsi « lefigaro.fr et l’AFP » de titrer ce jour : « Résolution/Onu: Nétanyahou ne décolère pas »

Ce jour il s’agit de reprocher à « Nétanyahou » d’oser se rendre au Mur des Lamentations, ce haut lieu symbolique de toutes ses odieuses colonisations :

« Le premier ministre israélien s’est rendu au Mur des Lamentations, premier lieu saint du judaïsme, qui se trouve à Jérusalem-Est, occupée depuis 1967 et annexée par Israël, dans le cadre d’une visite inopinée. (Sic toutes les formules et fautes d’orthographes copiées-collées)

Le gouvernement considère la ville sainte comme la capitale indivisible de l’Etat hébreu, malgré les revendications palestiniennes, et l’idée et largement partagée (sic) par les Israéliens, y compris ceux qui contestent le développement des colonies juives de Cisjordanie.

Le statut de Jérusalem est l’un des principaux points du processus de paix israélo-palestinien désormais au point mort et les Etats-Unis considèrent qu’il doit être définit dans le cadre de ces discussions. Donald Trump, qui prendra ses quartiers le 20 janvier à la Maison blanche, a toutefois promis de revenir sur cette position en déplaçant l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui reviendrait à reconnaître la souveraineté israélienne.

« Je n’avais pas l’intention de venir ici ce soir, mais après la résolution, je me suis dit qu’il n’y avait pas de meilleur endroit que le Mur des lamentations pour allumer la deuxième bougie d’Hanoukka », a déclaré Benyamin Nétanyahou.

« Je demande aux pays qui nous ont souhaité un bon Hanoukka comment ils ont pu voter pour une résolution qui dit que ce lieu, où nous célébrons Hannoukka, est un territoire occupé », a-t-il poursuivi.

La veille, en Conseil des ministres, le chef du gouvernement avait accusé l’administration Obama d’avoir pris fait et cause pour les Palestiniens »…. *

Serait-ce totalement faux ?

Ce qui est exact en revanche, c’est la responsabilité de tous les « ONU – UNESCO & toutim sans oublier les médias dans la diffusion de l’image falsifiée d’Israël devenue terre haïe beaucoup plus qu’aimée, accusée que défendue, un pays tout noir jamais blanc, Israël devenu tout et son contraire… Surtout son contraire…

