Quand un journaliste israélien remet énergiquement à sa place un israélien anti-Israël

Coolamnews avait alerté ses lecteurs de l’existence d’une cinquième colonne de militants visant à détruire l’Etat juif de l’intérieur sous la houlette de Ronnie Barkan. Voici ce dernier interviewé par la chaîne Ynet TV dont le présentateur, Attila Somfalvi n’hésite pas à contrer un à un ses arguments fallacieux.

L’interview télévisée de Ronnie Barkan sur l’une des chaînes israéliennes les plus regardées Ynet TV, qui montre à quel point la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) est une duperie.

On peut voir la manière dont Ronnie Barkan, est ridiculisé lors de cette interview, M. Somfalvi lui demandant d’être cohérent avec lui-même en ne vivant plus en Israël, dont il bénéficie toujours de la couverture sociale et des avantages tout en souhaitant sa perte…