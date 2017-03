Résumons la situation: un article publié par le site du magazine qui se dit féministe « Madmoizelle » exprimait le « dégoût » de la rédaction à la vue du corps d’une Nathalie Portman enceinte. Par contre la vue de Beyoncé dans les mêmes conditions était saluée dans un précédent numéro.

Natalie Portman a été filmée quelques jours avant son accouchement pour le nouveau clip de James Blake sur le titre My Willing Heart. Voici l’article du magazine Madmoizelle concernant la vue du ventre rond de l’actrice juive:

« My Willing Heart de James Blake se dote d’un « joli clip» . Ce titre inclus dans son troisième album The Colour in Anything (sorti un peu incognito) marque une collaboration avec Frank Ocean.

Joli… ou pas, puisque la moitié de la rédac a refusé catégoriquement de le regarder !

Entre fascination et dégoût, le plan sur la peau distendue de la mère où l’enfant commence à gigoter n’est pas fait pour les yeux de tou•tes.

Et cette mère, ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de l’actrice Natalie Portman à quelques jours de son accouchement le mois dernier.

Tour à tour baignant dans l’eau (de l’océan sûrement, vous l’avez ?), probablement une métaphore du plasma, et dans son lit comme le cocon du domicile, elle se meut devant la caméra d’Anna Rose Holmer. »