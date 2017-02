Le Huffington Post donne la parole à un historien belge. David Engels est titulaire de la chaire d’Histoire romaine à l’Université libre de Bruxelles et il donne « 20 à 30 ans encore » au maximum à l’Union européenne avant de disparaître…



« Avons-nous une chance d’éviter une guerre civile ?

Non. Mais je ne crois pas à une guerre de légions de citoyens armés, notre politique est trop peu militarisée pour cela. J’envisage plutôt des banlieues qui échappent au contrôle de l’État. Avec des territoires où règnent des groupes paramilitaires, ethniques ou religieux. Avec une criminalité galopante. Avec une faillite économique et un total immobilisme politique. Les citoyens de l’Europe se jetteront alors dans les bras du premier qui offrira au continent un État social qui fonctionne, la paix et l’ordre. Comme le fit en son temps l’empereur Auguste. »