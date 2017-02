Que fait le Rabbi de Loubavitch dans les villages arabes israéliens ?

« Cela s’applique à vous aussi! » affirme la campagne récurentes des Loubavitch en arabe destinée aux Palestiniens et aux Arabes israéliens. Des militants Chabad ont mis en place des panneaux d’affichage et ils ont distribué des tracts dans les villes et villages arabes afin de «rappeler à la population arabe nos valeurs partagées universellement ».

Le mouvement hassidique, connu pour arrêter les Juifs dans les rues et les encourager à se tourner vers le judaïsme, a jeté son dévolu sur une population entièrement nouvelle : les Palestiniens et les Arabes israéliens.Les activités missionnaires sont fortement déconseillés dans le judaïsme, donc Chabad, la plus grande organisation religieuse juive dans le monde, ne cherche pas à convertir ces non-Juifs; il veut plutôt les encourager à embrasser ce que l’on appelle les sept lois de Noé, qui, selon le Talmud, concernent l’ensemble de l’humanité.

« Après tous les attentats aux couteaux , nous avons pensé que ce serait une occasion de rappeler à la population arabe nos valeurs universelles et surtout l’interdiction d’assassiner », a déclaré Boaz Kali, le directeur exécutif de 7for70. Il lance une campagne à but non lucratif pour encourager les non-juifs à travers le monde à embrasser les commandements suivants: 1. Créer des tribunaux; 2. Pas de blasphème; 3. Pas d’idolâtrie; 4. Aucune effusion de sang; 5. Pas de luxure; 6. Pas de vol; et 7. Ne pas manger les membres de créatures vivantes.

Dans le cadre de cette campagne, les militants Chabad ont placardé des dizaines de panneaux d’affichage à travers villes et villages arabes, y compris les quartiers arabes de Jérusalem-Est. En langue arabe, ces affiches disposent également d’une photo du leader défunt du mouvement, le rabbin Menachem Mendel Schneerson, aussi connu comme le Rabbi de Loubavitch. En outre, l’organisation a distribué environ 2 000 circulaires dans les villes et villages arabes.

Une initiative similaire avait été effectuée il y a environ 10 ans au cours des attentats suicides de la deuxième Intifada. Dans l’ensemble, l’initiative Chabad a reçu des réponses positives dans les villes et villages arabes. Il n’y a eu qu’un seul cas, dans la ville de Sakhnin, où une certaine hostilité était perceptible.