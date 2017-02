Quelques chiffres sur le passage frontalier Egypte-bande de Gaza

La semaine dernière, les Egyptiens ont autorisé l’ouverture du terminal de Rafah pendant trois jours. L’autorité des terminaux du Hamas a rapporté qu’entre le 11 et le 13 février 2017, 1 527 Palestiniens ont quitté la bande de Gaza et 924 y sont entrés. Cent treize Palestiniens ont été refoulés vers la bande de Gaza après que les autorités égyptiennes ont refusé de leur permettre d’entrer en territoire égyptien. Il a également été signalé que des camions transportant du ciment et d’autres matériaux de construction sont entrés dans la bande de Gaza.