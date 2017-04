Quelques conseils israéliens pour sauver les abeilles

L’effondrement de colonies d’abeilles pour des raisons mal connues continue à faire des ravages dans le monde. En Israël, pour éviter d’atteindre les 10% de disparition annuelle, Hertzel Avidor, président du Conseil Israélien du Miel prend des mesures pour améliorer les systèmes immunitaires par le développement de plantes riches en nectar, mettre en oeuvre des tactiques innovantes pour soutenir un total de 110 000 ruches et surtout lutter les acariens Varroa, considérés comme l’un des facteurs du syndrome. En coopération avec le Ministère de la Défense et le KKL, le Conseil installe aux frontières des plants d’eucalyptus donnant un miel gouteux, et destinés par ailleurs à couvrir toute visibilité.