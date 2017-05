Dans quelques jours Gaza n’aura plus ni électricité, ni eau courante

Le ministre de la Défense Avigdor Liberman a indiqué jeudi que Gaza n’aura plus ni électricité, ni eau courante « dans quelques jours » en raison d’un conflit en cours entre les dirigeants de la bande, le groupe terroriste du Hamas, et l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.

« Ils n’auront plus d’électricité parce qu’aucun d’entre eux n’est prêt à la payer », a-t-il indiqué au cours d’une interview accordée à la radio militaire. « C’est absurde. [Abbas] affirme qu’il a la responsabilité de l’Autorité palestinienne toute entière, mais il annule les transferts de fonds qui leur sont destinés », a dit Liberman. « D’autre part, le Hamas collecte des impôts auprès des habitants de Gaza mais au lieu de les investir dans l’eau et dans l’électricité, il investit ces sommes dans les tunnels et dans les roquettes », a-t-il ajouté

Source : timesofisrael.com