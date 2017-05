Question à Hélène Le Gal. Quelle politique de la France à l’égard d’Israël ?

Quelle politique à l’égard d’Israël peut-on attendre du nouveau président, en comparaison avec celle menée par François Hollande?

Hélène Le Gal (Ambassadrice de France en Israël) : « Ce sera à Emmanuel Macron de définir et d’annoncer les grandes lignes de sa politique étrangère, mais d’après ses déclarations durant la campagne, il s’inscrit dans une certaine continuité en défendant la solidité et l’intensité de la relation franco-israélienne et en plaidant pour une reprise des négociations de paix en vue d’une solution à deux Etats, permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte, dans la paix et la sécurité.

Emmanuel Macron a effectué une visite en Israël en septembre 2015 en tant que ministre de l’Economie. Il a montré un grand intérêt pour le pays et a notamment apprécié son esprit d’entreprise et son sens de l’innovation.