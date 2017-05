Question du Jour : pourquoi la Banque d’Israël est originale ?

La Banque d’Israël fait office de banque centrale. Le gouverneur est Karnit Flug depuis 2013. La Banque d’Israël est assez originale comparée à d’autres institutions financières, dans le fait que seul le gouverneur décide des changements des taux au lieu qu’ils soient votés par les membres d’un comité directeur.

Avant la prise de décision, les discussions se font à deux niveaux : d’abord en comité puis au sein d’un forum élargi[réf. nécessaire].

Le forum élargi comprend le gouverneur, le gouverneur adjoint, les directeurs de départements et les économistes de département dans leur ensemble, et les économistes présentent les conditions et données financières et économiques[réf. nécessaire].

Le forum restreint, qui ne comprend que le gouverneur, le gouverneur adjoint et les directeurs de départements, est plus orienté vers le débat. Les directeurs présentent leurs opinions et recommandations, avant que le gouverneur prenne sa décision.