Quizz : citez des licornes fondées par des Israéliens.

Selon Sage, une société britannique de gestion d’entreprise, l’université de Tel Aviv est l’une des 10 universités au monde à avoir diplômé le plus grand nombre de fondateurs de start-up privées dont la valeur se calcule en milliards de dollars, également appelées « licornes ».

Parmi les licornes fondées par les alumni Israéliens figurent ForeScout Technologies, une entreprise de cybersécurité, fondée par Oded Comay, Dror Comay, Ori Naishtein et Hezy Yeshurun, diplômés de la faculté d’informatique et mathématiques, selon Forbes Israël. Une autre licorne est Conduit, entreprise qui propose des solutions cloud, valorisé à 1,4 milliard de dollars et fondée par Gaby Bilczyk, Dror Erez, et Ronen Shilo.

Une licorne (en anglais : unicorn) est une startup, principalement de la Silicon Valley, valorisée à plus d’un milliard de dollars. Cette expression a été inventé par Aileen Lee en 2013.