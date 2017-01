R. Giuliani estime que le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem mobilise l’administration Trump

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui a longtemps soutenu le déménagement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et qui est un des influents conseillers du président américain Donald Trump, a déclaré mercredi au Jerusalem Post qu’il considérait que la question « était en cours d’examen ».

Il ne s’est pas engagé pour dire si oui ou non le transfert allait avoir lieu. « C’est quelque chose que le président devra décider. Le sujet est en cours d’examen. »

Interrogé pour savoir s’il estimait que D. Trump – qui était un ardent défenseur du déménagement de l’ambassade au cours de la campagne – avait changé d’avis, M. Giuliani a répondu, « Je pense que maintenant qu’il est au bureau oval, il y a beaucoup plus de personnes que vous devez consulter avant de prendre une décision finale, et c’est un processus plus délibératif. Je ne pense pas que sa position ait changé en aucune façon. »