Rama Yade à Netanya le 15 janvier 2017. Par Claude Brightman

Le cycle de conférences ‘Femmes, sources et miroirs du monde’ se propose de vous faire connaitre des femmes dont la personnalité représente une référence non seulement féministe mais véritablement historique dans les choix sociaux et politiques que seule une femme peut faire. Notre troisième rendez-vous, après Golda Meir et Charlotte Delbo, est avec Rama Yade. Elle est à mes yeux à la fois une héritière de ces femmes courageuses mais aussi une source d’inspiration d’une très grande modernité.

Une autre génération de femme engagée, atypique, déterminée dans ces choix politiques et incroyablement douée puisqu’à un très jeune âge, a été membre du gouvernement Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy et qu’elle fut à ce poste de secrétaire d’Etat aux droits de l’Homme, la personnalité politique la plus populaire en France avec plus de 70 % de soutien et d’appréciation dans les sondages.

Elle est à la fois rebelle aux idées toutes faites et n’hésite pas à s’opposer à la visite de Kadhafi en France, elle combat l’homophobie et apporte son soutien aux plus défavorisés en donnant une priorité absolue à l’éducation.

Ce qui fait de cette femme, née au Sénégal, de confession musulmane mariée à un fils de Hazan, et d’une manière naturelle, une interlocutrice privilégiée sur le lieu d’études et d’excellence qu’est le campus francophone du Collège Académique de Netanya.

Rama Yade s’est défaite de toutes ses appartenances de partis pour profiter d’une liberté absolue de langage et a créé un mouvement ‘osez la France’ venant précisément de cette diversité qui la constitue aujourd’hui.

Il nous a semblé qu’il serait du plus grand intérêt de faire se rencontrer cette femme jeune, brillante, ambitieuse et consciente de la complexité des grands sujets politiques actuels et notre public.

Je tiens à remercier ELNET France et son directeur Arié Bensemhoun qui est notre partenaire sur cette séquence particulièrement inspirante qui sera aussi l’occasion de faire découvrir à Rama Yade le vrai Israël loin des clichés.

