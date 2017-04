Rappel : 20h ce soir Yom Hashoah

Israël se figera ce soir à 20h durant deux minutes en souvenir des morts de la Shoah. Lundi 24 avril, une sirène retentira dans tout le pays à 10h du matin. Chaque année, en Israël et partout dans le monde, un hommage est rendu lors de Yom Hashoah aux 6 millions de Juifs morts durant la Seconde Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs collaborateurs. Cette journée donne lieu en Israël à diverses cérémonies civiles, la principale se tenant à Yad Vashem, et à d’autres coutumes, dont les sirènes du souvenir et la marche des vivants.