Rapport : 100 000 terroristes dans le monde et 32 000 victimes par an

Selon le Global Terrorism Index publié par l’institut pour l’Economie et la Paix, il y aurait 100 000 terroristes dans le monde provoquant 32 000 décès par an qui coûtent à la société 89 milliards de dollars par an. Ce triste bilan ne semble pas avoir été pris au sérieux par l’Occident qui devrait prendre un certain nombre de mesures préventives, pour éviter une escalade de la terreur en Europe :

Localiser et contrôler les zones de non droit (près de 600 en France), procéder aux changements législatifs et réglementaires nécessaires au succès de l’antiterrorisme, renforcer et coordonner le renseignement humain et cybernétique, inciter les entreprises internet à procéder au nettoyage systématique de l’incitation sur le web, contrôler et éponger le transfert de fonds des Ong humanitaires vers les réseaux islamistes…

Car il s’agit d’une véritable guerre et pas seulement sur le terrain conclut le rapport.