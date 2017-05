Rebondissement dans l’affaire Azaria : les juges de la cour d’appel doutent de la recevabilité des arguments de l’accusation

L’affaire d’Elaor Azaria, le soldat israélien accusé d’avoir tué un terroriste palestinien désarmé à Hébron, prend son cours à la cour d’appel et les choses semblent prendre un nouveau tournant. Les cinq juges de la cours d’appel ont refusé de laisser le procureur militaire finir son discours d’ouverture et l’ont accusé d’avoir proféré des questions totalement inacceptables lors du procès au tribunal militaire. Même si ce n’est qu’un début, l’avocat d’Azaria est quant à lui convaincu qu’il a d’ores et déjà réussi à disqualifier le témoignage du commandant Tom Neeman, l’un des points forts de l’accusation au cours du premier procès.