Réchauffement dans les relations Hamas-Egypte

Musa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, s’est réuni au Caire avec des personnalités égyptiennes pour discuter de sujets tels que l’ouverture du terminal de Rafah et de questions de sécurité liées à la frontière entre Gaza et l’Egypte. Après la réunion, il a affirmé que le Hamas avait « tourné la page » dans ses relations avec l’Egypte et que les relations entre le Hamas et l’Egypte étaient aussi bonnes que possible. Selon des articles d’opinion publiés dans les journaux, l’Egypte et le Hamas devraient redéfinir leurs relations, l’Egypte ayant fait savoir au Hamas qu’elle souhaite améliorer ses relations afin de renforcer sa sécurité face aux menaces de la péninsule du Sinaï.