Record de brevets israéliens déposé

Lors de la dernière décennie, les chercheurs israéliens en nanotechnologie ont déposé 1.590 brevets et obtenu 769 à ce jour, publié 12.392 articles scientifiques sur le sujet, et ont eu 129 nano-réussites dans des start-up de startups de l’industrie pharmaceutique, l’épuration des eaux, l’énergie et la sécurité, notamment.