Record de fréquentation à l’aéroport de Ben Gurion dimanche

Dimanche été la journées la plus chargée de l’histoire de l’aéroport, c’est presque 80 000 passagers qui se sont retrouvés à l’aéroport de Lod pour passer Pessa’h à l’étranger, 18% de plus que l’an dernier.

Comme d’habitude en Israël, tout a été prévu : des agents de sécurité supplémentaires, des contrôleurs de sécurité et du personnel de service ont été affectés, les systèmes technologiques avancés ont été activés et un nouveau parking a été ouvert. Rappelons que plus de 130 compagnies aériennes se disputent le ciel d’Israël et offrent des prix de plus en plus attractifs.

Au cours des derniers jours, un nouveau système pour les chariots à bagages a été inauguré à l’aéroport. Quelque 3500 nouveaux chariots à bagages disponibles se cautionnent désormais via une carte de crédit, la caution est remboursée au moment du retour du chariot à un point de collecte. Ce nouveau dispositif a été mis en place afin d’enrayer l’abandon des chariots au hasard sur les parcs de terminaux et de stationnement. « Il est très désagréable pour arriver au parking et constater que le chariot du voisin touche votre voiture ou vous la bloque », a expliqué le directeur de l’aéroport Shmuel Zakai , » Le service exigeant le retour des chariots à leur place est efficace et permettra d’économiser aux passagers des nuisances inutiles ».

Les destinations préférées des israéliens pour la Pessah 2017 sont la Turquie (pour les vols de transit pour la plupart), les Etats-Unis, la France, l’Allemagne et l’Italie.