Le régime syrien réfute une fois de plus les accusations occidentales

Un responsable du ministère des Affaires Etrangères syrien déclare cet après-midi que le régime de Bashar Assad rejette catégoriquement l’information diffusée depuis hier concernant l’installation de crematoriums dans la prison centrale de Damas. Il s’agit selon lui d’un subterfuge de plus visant à entacher l’image du régime légitime en Syrie, et que cette tentative s’ajoute aux accusations « infondées » quant à l’utilisation de gaz et d’armes chimiques dans les combats.