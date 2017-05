La Région d’Antalya demande aux israéliens de revenir dans la ville.

TURQUIE. Ils étaient environ 500 000 israéliens à séjourner en Antalya il y a de cela dix ans. L’an dernier ils n’étaient plus que 160 000 (principalement des arabes israéliens). Le Gouverneur d’Antalya est venu spécialement cette semaine en Israël pour promouvoir sa région qu’il qualifie comme « la plus sure au monde sur le plansécurité »..

Antalya est une grande ville touristique du sud de la Turquie dans la préfecture de la province du même nom. Elle dispose d’un aéroport international, l’aéroport d’Antalya.

Antalya est aujourd’hui la capitale touristique de la côte méditerranéenne turque, surnommée la « Riviera turque » ; elle peut même être considérée comme l’une des stations balnéaires les plus fréquentées au monde (plus de 9 millions de touristes annuels en 2010).

La vieille ville d’Antalya, Kaleici, s’allonge au flanc d’une falaise abrupte en contrebas de laquelle se niche un ancien port, aujourd’hui port de plaisance moderne. La population d’Antalya se monte à 2 222 562 habitants en 2014. En 2011, la population dépasse le million d’habitants.