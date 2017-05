Les religieux sionistes au cœur de leur dilemme

Suite aux pressions d’Avigdor Liberman, le rabbin controversé Ygal Levinstein annonce qu’il prend une « pause » et minimise sa participation publique à la yeshiva pré-militaire des Bnei David à Eli.

Souvenez vous, Coolamnews avait relaté dans un article daté du 24 avril dernier, le vif débat publique suscité en Israël après que le rabbin Ygal Levinstein ait exprimé les positions de la Torah concernant l’enrôlement des filles dans les unités combattantes de Tsahal. Par avant, le rabbin Levinstein avait aussi attisé le feu avec ses commentaires contre l’homosexualité et l’enrôlement des femmes dans des unités de combat.

Suite à cela le Ministre de la Défense avait menacé de retirer la yéshiva Bnei David de la liste ministérielle des yeshivot préparatoires militaires reconnues, sauf si Levinstein cesse toutes activités en tant que rabbin et éducateur de faire des commentaires sur les affaires publiques.

La yéshiva de Eli, qui chaque année permet à des jeunes appelés de renouer et de préserver le lien fondamentale avec les valeurs du judaïsme via l’étude de la Torah et du Talmud, enracine également un sionisme profond et engagé auprès de ses élèves. D’ailleurs nombre d’étudiants deviennent par la suite combattants et s’illustrent dans Tsahal.

La position du rabbin Levinstein traduit un malaise bien connu dans la société israélienne, comment peut on être fidèles aux valeurs juives dans ses fondements les plus élémentaires et aussi s’engager pleinement pour sa nation moderne sans entraver l’essence juive ? Dans notre pays ultra-démocratique, où des députés arabes (et pas que !) ont leur siège à la Knesset, militent contre Israël et même souhaitent publiquement les pires scénario, dans ce pays précisément, un rabbin, juif dans l’Etat juif, qui porte les valeurs de la Torah, dans une institution d’élites dont l’apport à Israël et à son Armée ne fait aucun doute, devrait donc se taire, ne pas prêcher la tradition authentique.

La question qui doit nous animer n’est bien sûr pas de trancher si la situation du Pays permet la pratique de toutes les lois juives ou bien si les prérogatives politiques devraient être les seules à nourrir le débat publique, mais de comprendre pourquoi ce débat là, précisément, où s’opposent affaires publiques et traditions juives au sein d’un état juif, doit faire céder le rabbin. Serait-ce une bonté que de tolérer les juifs pratiquants en Israël ? Du moins tant qu’ils ne s’immiscent pas dans le débat publique. Si Israël ne se revendiquait pas d’être un état juif, la question aurait du sens, au même titre que la laïcité en France. Or, ce n’est pas le cas, l’état est juif et sera juif, je j’ose espérer que chacun vivant en juif y a sa place, sans avoir à trancher entre l’essentiel et le nécessaire.