Relocalisation de Tsahal : 17 bases vont être fermées dans le centre d’Israël

Tsahal se prépare à évacuer deux mille hectares de terrains constructibles dans le centre d’Israël. Dans le cadre de les reformes du gouvernement pour forcer une baisse des prix de l’immobilier en Israël, l’armée prévoit de fermer 17 bases logistiques et de les regrouper en trois méga-centres logistiques, dans le Néguev et dans le nord d’Israël. Dans le cadre de cette reformes, quelques 10 mille emplois seront créés pour des postes civils au sein de l’armée, et le cout de l’opération est estimé à hauteur de 15 milliard de shekels.