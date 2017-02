(Vidéo ) Faut-il se réjouir des dernières déclarations de Renaud à propos d’Israël ? Depuis quelque temps, soumis comme aux plus beaux jours aux feux des projecteurs, ce tout nouveau soutien semble avoir pris le contrepied sur quasiment tous les sujets dont il avait fait son cheval de bataille ( pour ne pas dire son fonds de commerce) et tiré son image…

« Il n’y a qu’Israël qui m’intéresse en ce moment, parce que je n’y suis encore jamais allé. Je vais m’y rendre en octobre pour donner un concert à Tel-Aviv » , a annoncé l’artiste français dans un long entretien à Paris Match.

« Je prendrai le temps de visiter Jérusalem, ne pas le faire serait une hérésie. Je ne suis pas religieux mais j’ai plein de copains juifs qui m’ont parlé d’Israël, de l’histoire du judaïsme et c’est pour ça que je porte une étoile de David autour du cou. J’ai découvert trop tard la religion et la culture juives, mais elles me fascinent. Je trouve ça gai, plein de bon sens, moi qui étais pro-palestoche à mort »…

Il est vrai que depuis les attentats antisémites d’avril dernier, Renaud avait tenté de porter une double casquette, un nouveau modèle à géométrie variable, tantôt fidèle soutien à la « cause » palestinienne tantôt pro-sémite comme ce n’est pas possible » !

Ainsi de marteler : « La chanson Hyper Cacher rend hommage aux victimes juives, je l’ai interprétée au bord des larmes. J’espère me réconcilier avec une communauté qui m’a un peu maltraité pour mon engagement pro-palestinien », avait-il déclaré dans autre un long entretien, celui-là accordé à L’Express.