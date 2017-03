Rendez-vous rue Yasser Arafat…en Israël !

Une rue Yasser Arafat a été récemment inaugurée dans la localité de Jatt, dans le nord d’Israël, où vivent des Arabes Israéliens. C’est un israélien qui a découvert cette rue grâce à l’application Waze. Il a aussitôt envoyé l’information à des associations qui l’ont signalé aux médias et aux politiques.

«En Israël, on ne donnera pas le nom d’une rue à des assassins d’Israéliens et de juifs», a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors du conseil des ministres. «On ne peut pas permettre qu’il y ait des rues portant le nom de Yasser Arafat ou du hajj Amin al-Husseini et d’autres», a-t-il ajouté, faisant référence au grand mufti de Jérusalem, héros de la révolte palestinienne de 1936 contre le mandat britannique, et accusé par les Israéliens d’avoir conclu une alliance avec l’Allemagne nazie. «Nous prendrons les mesures nécessaires, une loi même s’il le faut, pour que cela n’arrive pas».

Le maire de Jatt, Mohammed Taher Wattab, a justifié à la radio militaire israélienne le choix de sa localité. «Yasser Arafat a signé un accord de paix avec Israël et il est dommage que le Premier ministre éprouve le besoin de perdre son temps sur le nom d’une rue d’une petite localité comme la nôtre», a-t-il dit. «Nous agirons selon la loi, selon les avis juridiques que nous allons prendre».