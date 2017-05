Les forces armées aériennes égyptiennes ont atteint avec succès une colonne de voitures qui tentaient de transporter illégalement en Égypte un grand lot d’armes et des munitions. 15 voitures chargées de diverses armes et de munitions ont été détruites par l’armée de l’air égyptienne à la frontière ouest du pays, informe le journal Youm7, se référant à une représentant de l’armée égyptienne. Selon lui, l’armée égyptienne a reçu des données de renseignement (d’Israël ?) au sujet de la concentration de voitures à la frontière occidentale du pays qui envisageaient de transporter des armes et des munitions sur le territoire de l’Égypte.