La réponse cinglante de Poutine : « Les accusations d’ingérence russe c’est comme l’antisémitisme où l’on accuse les Juifs pour tout »

Le président russe Vlaimir Poutine a rejeté vendredi les accusations d’ingérence russe dans les élections présidentielles américaines.

« Les accusations d’ingérence russe c’est comme l’antisémitisme où l’on blâme les Juifs pour tout », a déclaré le dirigeant russe au cours du Forum de Saint-Pétersbourg.

« Il n’y a rien de concret, il n’y a que des suppositions et des conclusions fondées sur ces suppositions. C’est tout. Quand il y aura quelque chose de concret, nous en discuterons. Il est possible de créer une adresse d’ordinateur d’où on veut ! Et il existe des spécialistes tels qu’on utilisera l’adresse de votre ordinateur à la maison, comme si vos enfants étaient au clavier ! », a-t-il ajouté.

Selon un rapport rendu public des agences américaines de renseignement, la Russie a tenté de favoriser l’élection de Donald Trump.