Résolument positif, Israël remercie l’ONU de lui donner la possibilité de faire des économies ! Par Bely

Méthode Coué ou pas, Israël est bien décidé à passer, (quoi qu’il arrive ou presque) de bonnes fêtes. Rien à faire, ce n’est pas une honteuse sinon accablante résolution de plus ou de plus, (jamais moins, inutile de rêver), qui réussira à l’abattre !

Cadeau empoisonné offert pour H’anouka ( le Père Noël n’aurait jamais cautionné la distribution d’un tel présent), la dernière résolution de l’ONU n’est pas du genre à faire plaisir, ce qui semble d’ailleurs être le but du jeu depuis tant et tant d’années qu’il se répète encore et encore, toujours identique à quelques détails près !

Ce à quoi monsieur le Premier ministre israélien a rétorqué hier samedi à la télévision israélienne que si la résolution adoptée la veille à l’ONU contre la colonisation israélienne était « biaisée et honteuse » et l’action du gouvernement Obama qui avait permis qu’elle soit entérinée plus que prévisible, cela prendrait du temps mais cette décision finirait bien par être annulée » …

Avant que de conclure…

Qu’en attendant ce jour béni des dieux, il avait donné des directives au ministère des Affaires étrangères pour qu’il réévalue d’ici un mois « tous les engagements d’Israël avec l’ONU, y compris le financement par Israël d’organismes des Nations unies et la présence même des représentants de l’ONU en Israël ».

Il a précisé qu’il avait déjà donné l’ordre de réduire de 30 millions de shekels (environ 8,2 millions d’euros) le financement par l’Etat Hébreu de cinq organismes de l’ONU qui lui sont « particulièrement hostiles ».

Entre nous ne pensez-vous pas qu’il était grand temps qu’une telle « résolution » soit enfin prise ? Ce qu’un Brassens n’aurait pas manqué de traduire par : « Cocu tant qu’on voudra mais pas amphitryon » !…