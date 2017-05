Résolution de l’OMS : Britanniques et Allemands pro-Israël.

La résolution de l’Organisation Mondiale de la Santé de l’Onu accuse Israël de manquements sanitaires dans les « territoires occupés ». La France a voté pour.

Extrait de actuj.com : « Le texte voté le 25 mai à la majorité des Etats membres de l’OMS ne condamne pas expressément Israël. Il prévoit d’imposer des dispositions spécifiques, qui devront contraindre Israël à « améliorer les conditions sanitaires de la population dans les Territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-est et le Golan syrien occupé ».

La résolution fait l’impasse totale sur le travail humanitaire d’Israël, en particulier sur le Plateau du Golan, où sont soignés les blessés syriens, victimes de la guerre civile. Il faut dire que la Syrie fait partie des rapporteurs du texte de l’OMS.

Plusieurs pays européens dont l’Allemagne et la Grande Bretagne ont voté contre la résolution, et ont dénoncé le rôle du régime d’Assad et ses violations répétées du droit humanitaire, se fondant sur des chiffres produits par l’Onu.