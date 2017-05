Résumé de la visite du Premier Ministre Québecois en Israël

« Pour oser innover, le Québec doit se doter des compétences, des moyens et des pratiques nécessaires à l’établissement d’un environnement qui favorise la pensée créative et la valorisation des connaissances. Créer des partenariats qui nous permettent de partager et de développer nos expertises et nos atouts fait partie des gestes que notre gouvernement encourage afin de faire du Québec une des sociétés les plus innovantes……..

……Ensemble, nous allons transformer les nouveaux enjeux du 21e siècle en opportunités et continuer d’amener le Québec en changement. Nous disposons d’un environnement d’affaires favorisant l’entrepreneuriat et pouvons miser sur la présence d’accélérateurs incubateurs performants et dynamiques ainsi que d’une expertise reconnue mondialement dans les secteurs des TIC et des sciences de la vie.

Le Québec est un partenaire de choix pour établir des collaborations avec des entreprises innovantes et pour accueillir des startups israéliennes. Le partenariat annoncé aujourd’hui avec OurCrowd nous permettra de concrétiser cette vision. »

Faits saillants :

Israel Electric Corporation

Le premier ministre a également visité un centre de simulation en cyber sécurité d’Israel Electric Corporation, en compagnie des représentants de l’entreprise.

Le protocole d’entente entre Hydro-Québec et Israel Electric Corporation vise : La mise en place d’un comité de pilotage avec des représentants des deux entreprises.

La tenue d’activités telles que des visites des sites respectifs, des forums de discussions semestriels et la participation à des programmes de recherche et/ou de développement.



OurCrowd

OurCrowd est une plateforme de financement participative fondée en 2013, qui s’appuie sur un réseau de 15 000 investisseurs et cumule plus de 400 millions US$ en transactions.

Le protocole d’entente entre HEC Montréal et OurCrowd permettra de : Promouvoir la communauté de startups québécoises et les champs d’excellence du Québec. Positionner le Québec comme une place de choix en Amérique du Nord pour accueillir des startups d’Israël ou de potentiels investissements d’intérêts israéliens.

Faciliter le rapprochement entre les écosystèmes entrepreneuriaux québécois et israélien; l’accès des entreprises québécoises à des investisseurs et des partenaires stratégiques d’autres pays; et l’accès à de nouveaux marchés pour les entreprises québécoises avec le réseau d’OurCrowd.

École Hand in Hand

Le réseau des écoles Hand in Hand (HiH) rassemble des milliers de Juifs et d’Arabes dans six écoles et communautés en Israël. On retrouve des écoles HiH dans les villes et régions suivantes : Jérusalem, Kfar Kara, Galilée, Jaffa, Kfar Saba et Haïfa.

Le rabbin de la Congrégation Beth Zion à Côte-Saint-Luc, Boruch Perton, est un promoteur du réseau HiH. Il a organisé, au cours des dernières années, des échanges entre professeurs québécois et israéliens pour développer et améliorer les pratiques dans les écoles HiH grâce au savoir-faire québécois en matière d’enseignement des langues secondes et du cours d’éthique et de culture des religions.

Des enseignants québécois sont ainsi allés sur place et des administrateurs et enseignants des écoles HiH sont aussi venus au Québec afin de partager leur expertise et leur expérience respectives.