Réunion secrète à Washington sur le Hezbollah

Le quotidien koweïtien Al-Seyassah a fait part de la tenue d’une réunion à huis clos, le 4 ou 5 mai à Washington et qui portait sur les modalités pour faire face au Hezbollah libanais. Auraient participé à cette réunion quelques pays européens ainsi que certains pays arabes du golfe persique dont l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Bahreïn, mais aussi quelques pays de l’Amérique latine, toujours selon Al-Seyassah. Les participants auraient débattu d’un plan international commun focalisé sur une lutte conjointe contre le Hezbollah libanais et ses activités commerciales et financières. Ils auraient étudié des pressions possibles à exercer contre le Hezbollah parmi d’autres, imposer de nouvelles sanctions économiques contre les membres de ce mouvement et contrôler ses partisans et ses proches partout dans le monde.