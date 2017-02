Révélation du weekend: Ehoud Olmert a été puni en prison

L’ancien Premier ministre israélien qui purge une peine de 26 mois de prison pour diverses affaires (Talanski, Hollyland), a écopé d’une punition exceptionnelle durant sa détention. Si l’affaire n’a été révélée que vendredi soir par la presse israélienne, elle remonte à il y a trois mois de cela.

L’incident s’est déroulé dans une aile carcérale voisine de la prison de Maassiyahou, où est détenu Ehoud Olmert et d’autres personnalités. Olmert assiste à un échange plutôt vif entre un gardien et un détenu. Estimant que le gardien outrepasse ses droits, il décide d’intervenir. Mais l’ancien Premier ministre perd son sang-froid et s’exprime de manière inappropriée. Le gardien n’apprécie pas et en réfère à sa hiérarchie.

Cette dernière décide de statuer en interne sur le comportement inadapté d’Ehoud Olmert. La sanction tombe : il sera privé de visite familiale durant un mois. Les visites régulières de ses avocats sont cependant maintenues comme le stipule la loi.

Jusqu’à cet incident, la conduite du détenu numéro 1 de la prison Maassiyahou avait été qualifiée d’exemplaire. Les services pénitentiaires ont indiqué pour tout commentaire qu’il « n’existait pas de détenus VIP et que tous bénéficiaient du même traitement ».